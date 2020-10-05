Flamengo 'perde' dupla de meias e Dome tem desafio para substituí-la

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

A dupla entre Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta está nas graças da Nação e decidindo jogos a favor do Flamengo desde a última temporada. Por isso, os dois foram lembrados pelos técnico Tite e Óscar Tabárez, do Brasil e Uruguai, respectivamente, e se apresentam para a disputa de rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas nesta semana. Em consequência, desfalcam o Rubro-Negro nas próximas rodadas do Brasileirão, contra Sport, Vasco e Goiás.

Dois dos mais efetivos e decisivos jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro e Arrascaeta não foram os únicos "selecionados": Isla e Rodrigo Caio também defenderão a seleção chilena e brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas.

A confiança no elenco montado pelo Flamengo para 2020, porém, continua.

- O elenco do Flamengo tem muita qualidade e com certeza vai suprir. Algumas posições teremos problemas, mas quando se olha para o banco se vê muita qualidade - avaliou Jordi Gris, auxiliar que dirigiu o Rubro-Negro no domingo nas ausências do técnico Domènec Torrent e do auxiliar técnico Jordi Guerrero.O desafio de substituir os meias, contudo, promete ser o maior para Domènec Torrent e sua comissão técnica. Afastados dos últimos três jogos por conta da Covid-19, o espanhol deve retornar ao dia a dia no CT do Ninho do Urubu nesta segunda-feira, dando início à preparação para o jogo contra o Sport, na quarta.