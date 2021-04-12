Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo pede adiamento de clássico com o Vasco para quinta-feira

Válida pela nona rodada da Taça Guanabara, partida entre Flamengo e Vasco está marcada para esta quarta-feira, dia 14 de abril, no Maracanã...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 11:55
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo solicitou à Ferj o adiamento da partida com o Vasco para a quinta-feira, dia 15 de abril. Por ora, o Clássico dos Milhões, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, está marcado para quarta, às 21h no Maracanã. O pedido da direção da Gávea é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista da Supercopa do Brasil no domingo.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pelo LANCE! junto ao departamento de futebol do Flamengo.
O elenco do Flamengo está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta nesta terça no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados