Flamengo pede adiamento de clássico com o Vasco para quinta-feira

O Flamengo solicitou à Ferj o adiamento da partida com o Vasco para a quinta-feira, dia 15 de abril. Por ora, o Clássico dos Milhões, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, está marcado para quarta, às 21h no Maracanã. O pedido da direção da Gávea é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista da Supercopa do Brasil no domingo.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pelo LANCE! junto ao departamento de futebol do Flamengo.
O elenco do Flamengo está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta nesta terça no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o clássico com o Vasco.