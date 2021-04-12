Flamengo pede adiamento de clássico com o Vasco para quinta-feira

O Flamengo solicitou à Ferj o adiamento da partida com o Vasco para a quinta-feira, dia 15 de abril. Por ora, o Clássico dos Milhões, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, está marcado para quarta, às 21h no Maracanã. O pedido da direção da Gávea é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista da Supercopa do Brasil no domingo.