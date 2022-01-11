Flamengo: Paulo Sousa comanda o primeiro treino no campo; assista

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Para o início do Carioca-2022, o Flamengo, que demitiu o auxiliar Maurício Souza, atuará com um time alternativo, composto por diversos Garotos do Ninho, e a ser comandado por Fabio Matias, do time sub-20 (veja mais aqui).

Enquanto isso, o grupo principal seguirá treinando com Paulo Sousa, sempre às 8h. E, a partir desta terça, o treinador, que exigiu que os jogadores almocem no CT e não utilizem celulares durante as refeições (em "choque de ordem" típica de seu perfil), iniciará conversas individuais com atletas.

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