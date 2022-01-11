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futebol

Flamengo: Paulo Sousa comanda o primeiro treino no campo; assista

Técnico português iniciou as atividades às 8h desta terça-feira, no Ninho do Urubu...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 12:11

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:11

> GALERIA: veja 20 imagens da reapresentação do Flamengo
Para o início do Carioca-2022, o Flamengo, que demitiu o auxiliar Maurício Souza, atuará com um time alternativo, composto por diversos Garotos do Ninho, e a ser comandado por Fabio Matias, do time sub-20 (veja mais aqui).
Enquanto isso, o grupo principal seguirá treinando com Paulo Sousa, sempre às 8h. E, a partir desta terça, o treinador, que exigiu que os jogadores almocem no CT e não utilizem celulares durante as refeições (em "choque de ordem" típica de seu perfil), iniciará conversas individuais com atletas.
OS 5 PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.

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