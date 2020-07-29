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Flamengo passa por exame semanal sem atletas infectados pela Covid-19

Clube divulgou resultados da bateria de exames realizados no CT do Ninho do Urubu...
LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 13:45

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O departamento de futebol do Flamengo realizou a bateria de exames semanal de coronavírus nesta quarta-feira e, conforme informado pelo clube, todos atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo. O elenco segue se preparando para o Campeonato Brasileiro, cujo primeiro compromisso do Rubro-Negro será no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maraca às 16h.
Enquanto a diretoria busca um substituto de Jorge Jesus na Europa, Maurício Souza, técnico do Sub-20, é quem está comandando as atividades do grupo principal no CT do Ninho do Urubu. A expectativa é de que o novo treinador possa iniciar os trabalhos no Fla ainda antes da rodada inicial do Brasileirão.

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