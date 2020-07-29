Flamengo passa por exame semanal sem atletas infectados pela Covid-19

O departamento de futebol do Flamengo realizou a bateria de exames semanal de coronavírus nesta quarta-feira e, conforme informado pelo clube, todos atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo. O elenco segue se preparando para o Campeonato Brasileiro, cujo primeiro compromisso do Rubro-Negro será no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maraca às 16h.

Enquanto a diretoria busca um substituto de Jorge Jesus na Europa, Maurício Souza, técnico do Sub-20, é quem está comandando as atividades do grupo principal no CT do Ninho do Urubu. A expectativa é de que o novo treinador possa iniciar os trabalhos no Fla ainda antes da rodada inicial do Brasileirão.