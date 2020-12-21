Flamengo passa a ter três jogadores entre os dez maiores garçons do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Passe de Arrascaeta e gol de Bruno Henrique. Jogada de Bruno Henrique e gol de Isla. Cruzamento de Filipe Luís e gol de peito de Pedro. Toque de Pedro e tento de Vitinho. Na vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, o Flamengo balançou as redes com quatro jogadores diferentes completando assistências de quatro outros atletas. Essa tem sido a tônica do Rubro-Negro no Brasileirão: múltiplos artilheiros e garçons.

Uma prova disso é a alta presença dos comandados por Rogério Ceni no top 10 dos principais assistentes do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Isla e Bruno Henrique aparecem na lista, todos com cinco passes para gol, apenas uma a menos do que Keno, do Atlético Mineiro, e Vinícius, do Ceará, líderes da estatística.

Dono do melhor ataque do Brasileirão, com 46 bolas na rede, o Flamengo já contou com 11 jogadores diferentes dando assistências. Além dos três já citados, Éverton Ribeiro (3), Filipe Luís (2), Gérson (2), Diego (2), Vitinho (2), Pedro (1), Willian Arão (1), Thiago Maia (1), Matheuzinho (1), Lincoln (1), Michael (1) e Pedro Rocha (1).

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore