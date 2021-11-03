Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo passa a ter Kenedy como dúvida, mas deve contar com voltas importantes no próximo jogo
futebol

Flamengo passa a ter Kenedy como dúvida, mas deve contar com voltas importantes no próximo jogo

Atacante está com o tornozelo inchado e, por isso, apesar de ter ficado no banco contra o Athletico, não tinha condições de entrar em campo; hoje, ficou apenas no DM...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 18:44

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:44

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, um dia após empatar com o Athletico-PR em Curitiba, em uma rodada atrasada do Brasileiro. Na atividade, Kenedy não pôde participar no gramado, pois ficou tratando o tornozelo inchado (entorse) no departamento médico.Por outro lado, David Luiz seguiu a preparação com o elenco sem restrições, demonstrando estar em boas condições físicas. O Flamengo, que concluiu que a sua estreia foi precoce, lida com cautela a situação, já que o zagueiro vem de uma lesão muscular na coxa, mas há boas chances de retorno nesta sexta, quando o clube carioca receberá o Atlético-GO.
Outra provável volta, Rodrigo Caio também treinou normalmente, inclusive ao lado de David Luiz em uma das atividades táticas, e complementou com treinos individuais junto à preparação física.
E Vitinho também não deve ter problemas para atuar na sexta, já que o seu desgaste na partida de ontem não passou de câimbra, segundo o LANCE! apurou. Enquanto Kenedy é dúvida, o Flamengo já sabe que ainda não poderá contar com Arrascaeta e Pedro. Diego Ribas, em atividade com fisioterapeutas no gramado, e Filipe Luís têm as suas respectivas presenças incertas no próximo jogo, mas tendem a seguir como baixas.
Em tempo: Bruno Henrique retorna de suspensão.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo enfrentará o Atlético-GO às 21h30 desta sexta-feira, no Maracanã. A partida será válida pela 19ª rodada (atrasada) do Brasileirão e terá transmissão em tempo real pelo L!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados