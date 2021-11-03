Flamengo passa a ter Kenedy como dúvida, mas deve contar com voltas importantes no próximo jogo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, um dia após empatar com o Athletico-PR em Curitiba, em uma rodada atrasada do Brasileiro. Na atividade, Kenedy não pôde participar no gramado, pois ficou tratando o tornozelo inchado (entorse) no departamento médico.Por outro lado, David Luiz seguiu a preparação com o elenco sem restrições, demonstrando estar em boas condições físicas. O Flamengo, que concluiu que a sua estreia foi precoce, lida com cautela a situação, já que o zagueiro vem de uma lesão muscular na coxa, mas há boas chances de retorno nesta sexta, quando o clube carioca receberá o Atlético-GO.

Outra provável volta, Rodrigo Caio também treinou normalmente, inclusive ao lado de David Luiz em uma das atividades táticas, e complementou com treinos individuais junto à preparação física.

E Vitinho também não deve ter problemas para atuar na sexta, já que o seu desgaste na partida de ontem não passou de câimbra, segundo o LANCE! apurou. Enquanto Kenedy é dúvida, o Flamengo já sabe que ainda não poderá contar com Arrascaeta e Pedro. Diego Ribas, em atividade com fisioterapeutas no gramado, e Filipe Luís têm as suas respectivas presenças incertas no próximo jogo, mas tendem a seguir como baixas.

Em tempo: Bruno Henrique retorna de suspensão.

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