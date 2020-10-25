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futebol

Flamengo passa a ter dois suspensos para o próximo jogo do Brasileiro

Os volantes Thiago Maia e Willian Arão levaram cartões amarelos neste domingo, contra o Internacional, e, por isso, não enfrentarão o São Paulo, daqui a uma semana...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 20:48

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 20:48

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo alcançou um empate em 2 a 2 com o Internacional, já aos 49 minutos do segundo tempo, neste domingo, em duelo direto pela liderança e válido pela 18ª rodada do Brasileiro. Ainda na segunda colocação, mas não deixando o Colorado se isolar no topo, o Rubro-Negro viu dois jogadores que estavam pendurados levarem cartões amarelos: Thiago Maia e Willian Arão.Thiago foi punido no primeiro tempo, enquanto Arão recebeu o cartão já no segundo tempo. O jogo inteiro foi de alta voltagem e marcado por contatos físicos, conforme se previa. Vitinho, Gustavo Henrique e Natan também levaram cartão amarelo, por exemplo, porém não estavam pendurados.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A dupla de volantes será ausência no jogo contra o São Paulo, no próximo domingo (1), pela última rodada do primeiro turno do Brasileiro - que estará em jogo o Troféu Osmar Santos, entregue pelo LANCE!. A partida será realizada no Maracanã, mas não antes de o Fla ir a campo pela Copa do Brasil, quando, nesta quarta-feira, visita o Athletico-PR, na ida das oitavas de final.

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