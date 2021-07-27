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Flamengo parabeniza o rubro-negro Ítalo Ferreira pela medalha de ouro no surfe: 'Muito orgulho de você!'

Vencedor do ouro em 2016, Gabigol também mandou mensagem para o campeão olímpico...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 12:26
Crédito: YUKI IWAMURA / AFP
O Flamengo não perdeu a oportunidade de demonstrar o orgulho pelo rubro-negro Ítalo Ferreira ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio no surfe, esporte estreante na competição e cuja final foi realizada na madrugada desta segunda para terça-feira (no Brasil):- ÍTALOOOOOOOOO, você é ridículooooooo! É ourooooo para o Brasil! Parabéns, rubro-negro! Que vitória espetacular! Muito orgulho de você! SRN - postou o Flamengo através das redes sociais. Emocionado, Ítalo Ferreira, torcedor declarado do Flamengo, comemorou o feito em entrevista à "TV Globo":
- Eu queria dar um abraço em cada brasileiro que ficaram torcendo. Não só o surfe fez história, mas o skate também com as meninas e os meninos. A gente fez história. Viva o Brasil. Eu ficava torcendo de casa pelo pessoal e agora chegou a minha vez.
Gabigol, que foi campeão olímpico no Rio-2016, também mandou uma mensagem a Ítalo Ferreira:
- Essa sensação do pódio olímpico. Medalha de primeiro lugar!!! Parabéns, Ítalo Ferreira, você foi sinistro!! Histórico!! A Nação está contigo!! Curta demais esse momento único na vida de um atleta olímpico!! - escreveu o atacante. Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que está na Europa para agilizar a contratação de reforços, foi outro representante do clube a parabenizar o surfista brasileiro, triunfante diante do japonês Kanoa Igarashi, por 15.14 a 6.60, após bateria de 35 minutos: "Parabéns, Ítalo, coração vermelho e preto".
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
O Flamengo estuda uma forma de homenagear Ítalo na volta ao Brasil.

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