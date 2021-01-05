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Flamengo ostenta ampla vantagem em Fla-Flus; veja números e atuais períodos de invencibilidade

Rubro-Negro e Tricolor voltam a se enfrentar na temporada nesta quarta, pelo Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 12:56

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:56

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O primeiro clássico do Flamengo em 2021 será diante do Fluminense, às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã. O duelo da vez valerá pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e trará consigo uma bagagem de embates equilibrados na temporada. Fred chegou a destacar que é o "maior clássico do Rio".Até aqui, o Fluminense é o único rival estadual a vencer o Fla na temporada, o que ocorreu quando o time foi comandado por Maurício Souza e estava com um grupo alternativo, na Taça Guanabara, além do título da Taça Rio sobre o Rubro-Negro (após empatar no tempo regulamentar).
Ainda assim, o Flamengo ostenta um retrospecto amplamente favorável quanto a Fla-Flus. De 348 confrontos entre os rivais na história, o clube da Gávea venceu em 128 oportunidades - somando as duas vitórias na final do Carioca-2020. O Tricolor triunfou 108 vezes, além de 112 empates.
E, quando o assunto é Campeonato Brasileiro, conforme o LANCE! sublinhou recentemente, o Flamengo defenderá - nesta quarta - uma invencibilidade de mais de quatro anos contra o Fluminense na competição.
Desde 26 de junho de 2016, o Flamengo não sabe o que é perder para o clube das Laranjeiras pelo Brasileirão. Na ocasião, o revés foi por 2 a 1, com gols de Richarlisson e um contra de Willian Arão; Paolo Guerrero descontou. De lá para cá, em oito jogos, ao todo, o Flamengo acumula invencibilidade: foram cinco vitórias e três empates neste período.
SITUAÇÃO NA TABELA
O Fla-Flu será válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Neste momento, o Flamengo está com 49 pontos (sete atrás do líder, São Paulo), em terceiro lugar e com um jogo a menos na tabela em relação ao Tricolor e ao Atlético-MG, o segundo.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

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