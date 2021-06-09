Flamengo oficializa venda de Gerson ao Olympique de Marseille

O adeus do Coringa está oficializado. O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, o acordo pela transferência definitiva de Gerson ao Olympique de Marseille, da França.
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