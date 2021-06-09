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futebol

Flamengo oficializa venda de Gerson ao Olympique de Marseille

Clube informou o acordo com o clube francês em suas redes sociais, nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 12:33

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:33

O adeus do Coringa está oficializado. O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, o acordo pela transferência definitiva de Gerson ao Olympique de Marseille, da França.

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