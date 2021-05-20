Flamengo oficializa parceria com marca de acessórios para celular e passa a ter produtos licenciados

O Flamengo junto ao seu departamento de marketing seguem ativos nos bastidores. Nesta semana, a Gocase se tornou a nova parceira do clube. A marca apresentou uma linha de acessórios para celular do Rubro-Negro personalizáveis, já à venda no site da empresa (veja aqui).Nos produtos, é possível ter o nome e o número da camisa que o torcedor desejar. Além disso, algumas opções, como as capas de celular, estão disponíveis em modelos pensados especialmente para os casais que fazem parte da torcida rubro-negra.
A princípio, estão sendo comercializados cases, suportes (gogrips) e carregadores de parede. Em breve, de acordo com a empresa, a coleção também terá carregadores portáteis, cabos, cases para fones de ouvido sem fio (airpods) e outras novidades.
- Temos produtos licenciados de outros clubes e o Flamengo sempre foi um interesse nosso e, principalmente, dos nossos consumidores. Hoje estamos concretizando essa parceria e realizando o desejo dos flamenguistas. Assim como cada um deles vestem o Manto, agora o seu celular, companheiro inseparável, também vai vestir rubro-negro - disse Aigon Pinho, coordenador de marketing da Gocase.