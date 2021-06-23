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futebol

Flamengo oficializa empréstimo de jovem volante a clube do México

Richard Rios, volante de 20 anos, defenderá o Mazátlan até junho de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 13:25

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 13:25

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo oficializou, nesta quarta-feira, o empréstimo de Richard Rios ao Mazatlán, equipe da primeira divisão mexicana. O volante colombiano, que passou pelas divisões de base do Ninho do Urubu, assinou vínculo com o clube até 30 de junho de 2022, e prorrogou seu contrato com o Fla até junho de 2023.Richard chegou ao Flamengo em 2019 após chamar a atenção pela seleção de futsal da Colômbia. O jovem meio-campista teve rápida adaptação ao campo e, na temporada passada e atual, participou da conquista do Carioca Pelo sub-20, foi campeão do Estadual, do Brasileiro, do OPG e da Supercopa em 2019.
Com a idade estourada para jogar no time sub-20, Richard atuou em quatro partidas nesta temporada, todas pelo Estadual. Vinha com pouco espaço - o último jogo ocorreu no dia 27 de março e por poucos minutos na reta final.

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