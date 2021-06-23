Flamengo oficializa empréstimo de jovem volante a clube do México

O Flamengo oficializou, nesta quarta-feira, o empréstimo de Richard Rios ao Mazatlán, equipe da primeira divisão mexicana. O volante colombiano, que passou pelas divisões de base do Ninho do Urubu, assinou vínculo com o clube até 30 de junho de 2022, e prorrogou seu contrato com o Fla até junho de 2023.Richard chegou ao Flamengo em 2019 após chamar a atenção pela seleção de futsal da Colômbia. O jovem meio-campista teve rápida adaptação ao campo e, na temporada passada e atual, participou da conquista do Carioca Pelo sub-20, foi campeão do Estadual, do Brasileiro, do OPG e da Supercopa em 2019.