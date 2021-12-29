Flamengo oficializa chegada do técnico Paulo Sousa; saiba detalhes

Agora é oficial: o português Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a contratação do técnico de 51 anos, que rescindiu o contrato e deixou o comando da seleção da Polônia para assumir o futebol rubro-negro. O vínculo de Paulo Sousa com o Flamengo vai até dezembro de 2023.A busca por um técnico por parte do Flamengo tornou-se uma verdadeira saga, com direito à viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para Europa, entrevistas e conversas com postulantes ao cargo - entre eles, Jorge Jesus -, e terminou com o acerto com Paulo Sousa, nome que estava no radar do Internacional.