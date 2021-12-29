Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo oficializa chegada do técnico Paulo Sousa; saiba detalhes

Técnico português, de 51 anos, assinou com o Rubro-Negro por duas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 17:06

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 17:06

Agora é oficial: o português Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a contratação do técnico de 51 anos, que rescindiu o contrato e deixou o comando da seleção da Polônia para assumir o futebol rubro-negro. O vínculo de Paulo Sousa com o Flamengo vai até dezembro de 2023.A busca por um técnico por parte do Flamengo tornou-se uma verdadeira saga, com direito à viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para Europa, entrevistas e conversas com postulantes ao cargo - entre eles, Jorge Jesus -, e terminou com o acerto com Paulo Sousa, nome que estava no radar do Internacional.
O português chegará ao Ninho com comissão técnica completa. Veja quem são! Jogador de destaque em Portugal, Paulo Sousa soma passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção nacional. Como treinador, ele iniciou a carreira em 2005, dirigindo a equipe Sub-16 do seu país.
Desde então, Paulo Sousa comandou clubes das principais ligas da Europa, como Leicester (ING), Fiorentina (ITA) e Bordeaux (FRA), seu último clube antes de assumir a seleção da Polônia, em janeiro de 2021. O LANCE! conversou com jornalistas portugueses que traçaram o perfil do técnico (clique aqui e confira).
Nesta quarta, cabe destacar, a Federação Polonesa confirmou a rescisão de Paulo Sousa após o treinador pagar a multa rescisória de cerca de R$ 2 milhões.
Crédito: Ex-seleçãodaPolônia,PauloSousaassinoucomoFlamengoporduastemporadas(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados