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futebol

Flamengo oficializa chegada de Andreas Pereira, do Manchester United

O belga de nacionalidade brasileira chega por empréstimo até o meio de 2022. O Flamengo tem opção compra ao término do vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 17:13

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:13

Crédito: Reprodução/Flamengo
Andreas Pereira é o novo reforço do Flamengo. Nesta sexta, o clube oficializou a chegada do meia, que será emprestado pelo Manchester United por um ano. A negociação com o clube inglês foi rápida - pouco mais de uma semana entre a oferta feita e a assinatura do vínculo. Assim como fez com Kenedy, vindo do Chelsea, o Rubro-Negro terá a opção de compra ao término do empréstimo.+ Base, Europa e estilo versátil: conheça Andreas Pereira, meia do FlamengoNascido na Bélgica e com nacionalidade brasileira, Andreas Pereira fez toda sua carreira no futebol europeu, iniciando no PSV, da Holanda, e indo para o Manchester United ainda nas divisões de base. Sem se firmar nos Red Devils, foi emprestado ao Granada (ESP), Valencia (ESP) e Lazio (ITA) nas temporadas anteriores. Portanto, o Flamengo será sua primeira experiência fora da Europa, e, em conversa por telefone, Renato Gaúcho já indicou onde pretende utilizá-lo.Andreas Pereira desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão. Agora, o Flamengo corre para regularizar a situação do atleta a tempo de deixá-lo à disposição do treinador para as quartas de final contra o Grêmio. O jogo de ida será nesta quarta-feira, dia 25, em Porto Alegre.
Para poder atuar, o meia precisa estar registrado no BID e inscrito na Copa até o dia 24. Para a semifinal da Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro - torneios que o Flamengo mira os títulos - , os prazos não são tão apertados.

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