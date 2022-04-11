Flamengo oficializa a saída de Renê para o Internacional: 'Agradecemos por toda dedicação!'

Renê está de partida do Flamengo. E agora é oficial. Na manhã desta segunda-feira, o clube anunciou a saída do lateral-esquerdo para o Internacional. O contrato é válido até dezembro de 2024. Aos 29 anos, o atleta recebeu uma mensagem do Rubro-Negro de agradecimento:- O Clube de Regatas do Flamengo informa que acertou a transferência em definitivo do atleta Renê ao Internacional. Multicampeão com o Manto Sagrado, Renê disputou 207 jogos pelo Mengão! Desejamos sorte e agradecemos por toda dedicação! #ValeuRenê - postou o Fla. Renê tem 29 anos e disputou somente três jogos este ano, sendo Filipe Luís o titular da posição. No Colorado, ele terá Moisés como principal concorrente.