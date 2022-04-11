Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo oficializa a saída de Renê para o Internacional: 'Agradecemos por toda dedicação!'
futebol

Flamengo oficializa a saída de Renê para o Internacional: 'Agradecemos por toda dedicação!'

Lateral-esquerdo deixa o Rubro-Negro após 207 jogos pelo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 11:42

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 11:42

Renê está de partida do Flamengo. E agora é oficial. Na manhã desta segunda-feira, o clube anunciou a saída do lateral-esquerdo para o Internacional. O contrato é válido até dezembro de 2024. Aos 29 anos, o atleta recebeu uma mensagem do Rubro-Negro de agradecimento:- O Clube de Regatas do Flamengo informa que acertou a transferência em definitivo do atleta Renê ao Internacional. Multicampeão com o Manto Sagrado, Renê disputou 207 jogos pelo Mengão! Desejamos sorte e agradecemos por toda dedicação! #ValeuRenê - postou o Fla. Renê tem 29 anos e disputou somente três jogos este ano, sendo Filipe Luís o titular da posição. No Colorado, ele terá Moisés como principal concorrente.
> Confira a tabela do Brasileirão
Paralelamente à saída de Renê - que tinha contrato até dezembro deste ano -, o Flamengo apresentou recentemente a chegada de Ayrton Lucas, revelado pelo Fluminense e cinco anos mais novo. Pelo acordo, o Rubro-Negro manterá um percentual de 40% visando uma futura negociação do atleta, que chegou ao clube carioca em 2017.
Renê esteve presente em dez títulos do Flamengo e obteve conquistas individuais, sendo escolhido para seleções do Brasileiro e do Carioca.
Crédito: RenêemaçãopeloFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados