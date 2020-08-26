Flamengo oficializa a renovação de Diego: 'Estamos mais juntos do que nunca'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Agora está no papel. Na tarde desta quarta-feira, Diego Ribas assinou a renovação de contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. O vínculo anterior do camisa 10 expiraria no fim deste ano, e, após a contratação de Domènec Torrent, a diretoria agilizou as tratativas para chegar a um acordo com o meia de 35 anos.Através do site oficial do Flamengo, Diego comemorou o novo contrato:

- Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito pra mim, de continuar vestindo o Manto Sagrado. Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente.