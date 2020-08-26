Flamengo oficializa a renovação de Diego: 'Estamos mais juntos do que nunca'

Agora está no papel. Na tarde desta quarta-feira, Diego Ribas assinou a renovação de contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. O vínculo anterior do camisa 10 expiraria no fim deste ano, e, após a contratação de Domènec Torrent, a diretoria agilizou as tratativas para chegar a um acordo com o meia de 35 anos.Através do site oficial do Flamengo, Diego comemorou o novo contrato:
- Estamos mais juntos do que nunca. É uma grande alegria. Eu nunca escondi toda a minha identificação com o Flamengo, que vem crescendo ano após ano. Essa renovação significa muito pra mim, de continuar vestindo o Manto Sagrado. Estou feliz e vou continuar dando a vida pelo clube, que é o que eu fiz com muito prazer e alegria. Agradeço o carinho de todos e vamos por mais que vem muita coisa pela frente.
No Flamengo desde 2016, o jogador conquistou a Libertadores (2019), Brasileiro (2019), Supercopa (2020). Recopa Sul-Americana (2020) e três títulos do Campeonato Carioca (2017, 2019 e 2020). Ao todo, são 178 jogos pelo clube. Agora, o foco do Rubro-Negro é chegar a um acordo com outro Diego, o Alves. O goleiro tem o contrato a expirar em dezembro de 2020, como tinha Ribas, e ainda negocia as condições, como bonificações e tempo contratual.