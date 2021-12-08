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Flamengo oficializa a contratação do técnico Luís Andrade para o time feminino

Em entrevista ao site oficial do Rubro-Negro, o treinador português comemorou o acerto e destacou que veio para conquistar títulos...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 11:16

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:16

Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo oficializou a chegada do técnico Luís Andrade para o time feminino. O clube não divulgou o tempo de contrato do português, mas o LANCE!, à época das negociações, havia confirmado que a tendência era de um acordo válido por dois anos. Em entrevista ao site oficial do Rubro-Negro, Luís Andrade comemorou o acerto e destacou que veio para conquistar títulos.> Flamengo acompanha dia decisivo por futuro de Jorge Jesus; entenda- É um orgulho imenso chegar ao Flamengo. Me sinto preparado para este desafio que será importante na minha carreira e sei da responsabilidade de representar mais de 42 milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo. Agora é hora de trabalhar bastante com muito empenho para conduzir o clube ao topo. Vim para conquistar títulos - disse, ao entrevista ao site oficial.
Assim, Luís Andrade já comanda a equipe no Brasil Ladies Cup, competição que começa no próximo domingo, em São Paulo. Já Celso Silva, que esteve à frente da equipe de 2020 até aqui, vai continuar no Flamengo, mas em outra função na comissão técnica.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Em nota oficial, o Flamengo ressaltou que chegada de Luís Andrade é mais uma prova do aumento de investimento do clube. Agora, no Rubro-Negro, o técnico reencontrará a meia-atacante Darlene, que foi sua atleta em Portugal e atualmente é um dos destaques do Fla.
- Estamos muito felizes com a contratação do Luis. Ele se encaixa perfeitamente no perfil que estávamos buscando para dirigir nossa equipe. Como falamos anteriormente, nosso planejamento sempre foi a longo prazo, então, existe uma continuidade. O futebol feminino está evoluindo no geral e o clube vai acompanhar esse desenvolvimento. Vamos montar um time forte para 2022, sempre mantendo o lema que "craque o Flamengo faz em casa" - afirmou Vitor Zanelli, vice-presidente de Futebol Feminino, Base e Futsal.
Ex-jogador e com participação na Olimpíada de 1996, em Atlanta, no currículo, Luís Andrade foi coordenador técnico do Benfica e depois assumiu como treinador nas temporadas 19/20 e 20/21. No comando das Encarnadas, ele se sagrou campeão da Taça da Liga e da Supertaça. Além disso, obteve 86% de aproveitamento (no total, foram 30 vitórias em 35 jogos disputados).
Crédito: LuísAndradejácomandaaequipenoBrasilLadiesCup(Foto:Divulgação/Flamengo

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