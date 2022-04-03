Flamengo oficializa a contratação do goleiro Santos, ex-Athletico

Depois de ter o seu contrato de quatro anos registrado na CBF, Santos foi anunciado, oficialmente, como reforço do Flamengo, na tarde deste domingo. Ele, que é o quinto reforço do Rubro-Negro para a temporada, chegou ao Rio de Janeiro no último sábado, foi ao Maracanã assistir a final do Campeonato Carioca e, assim, já conheceu os novos companheiros de equipe.O Flamengo pagará cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões, segundo a cotação atual) pelo goleiro de 32 anos, formado e titular do Furacão desde 2018. Santos conquistou duas Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Estaduais. Pela Seleção Brasileira, foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016.

Como o acerto entre as partes ocorreu no fim da última semana, o Flamengo teve tempo para inscrever Santos na Libertadores. O prazo da Conmebol, vale lembrar, era até este sábado, 2 de abril, às 18h. O Rubro-Negro estreia na fase de grupos da Copa na próxima terça, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago. O Grupo H ainda tem Talleres (ARG) e Sporting Cristal (PER).

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Nesta temporada, Hugo Souza ganhou a vaga de titular e é o principal goleiro do Flamengo. Diego Alves, nome importante nas conquistas do clube de 2019 para cá, é o reserva e tem contrato se encerrando em dezembro.

Santos é o quinto reforço do ano. O Flamengo trouxe Marinho, atacante ex-Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, do Red Bull Bragantino e Lokomotiv Moscow, respectivamente, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, ex-Spartak Moscow.