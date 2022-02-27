Flamengo: o que ficar atento no jogo contra o Resende, o último antes do Clássico dos Milhões

O Flamengo realizará o seu 10º jogo na temporada neste domingo de Carnaval, a partir das 16h, contra o Resende e em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O palco será o Estádio Nilton Santos, onde o Rubro-Negro vem de uma imponente vitória sobre o Botafogo e, agora, terá um jogo de menor exigência, mas importante para manter a competitividade elevada antes de o elenco ter uma semana cheia apenas para treinamentos.

O rodízio seguirá para o jogo de hoje, tendo em vista que Paulo Sousa quer, ao máximo, evitar o empilhamento de lesões, como ocorreu na última temporada. Por isso, segue rodando o plantel para deixar os atletas em equilíbrio físico e tático, acentuando a predominância das funções acima dos nomes.

É possível que Paulo Sousa escale Diego Alves, Vitinho, Marinho, Filipe Luís, Bruno Henrique e Everton Ribeiro desde o início, por exemplo, já que eles não iniciaram os últimos jogos como titular e são peças de destaques.

É certo que o Fla terá a oitava escalação diferente no oitavo jogo com Sousa - o nono será o Clássico dos Milhões contra o Vasco, domingo que vem.

OLHO NA TABELA

Além de atenção ao laboratório do Mister, vale ficar de olho quanto à tabela. Com 19 pontos somados, o Fla precisa apenas de um empate nas próximas três rodadas para assegurar, matematicamente, uma vaga nas semi do Carioca.

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PEDRO (E EFICÁCIA) SOB HOLOFOTES

- Temos de melhorar na eficácia como sempre. Poderíamos ter o controle do jogo já no primeiro tempo (em alusão ao clássico da última quarta). Pecamos ainda muito pela eficácia. Vai haver jogos em que o número de oportunidades vai ser menor do que o que criamos hoje. E essa eficácia com certeza vai fazer a diferença - alertou Paulo Sousa.

Em tempo: os ingressos para o jogo deste domingo custam de R$ 20 a R$ 70 (saiba como comprar aqui).

Provável time do Flamengo

Diego Alves (Hugo), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Léo Pereira); Rodinei (Isla), Andreas Pereira, Gomes e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique (Marinho) e Gabigol (Pedro).

Números do Flamengo em 2022

JOGOS - 9Vitórias - 6Empates - 2Derrotas - 1

Gols marcados: 19Gols sofridos: 7

Com Paulo SousaVitórias - 5Empates - 1Derrotas - 1

Gols marcados: 17Gols sofridos: 6

ARTILHEIROSGabigol - 5Pedro - 3Lázaro - 2Arrascaeta - 2Diego Ribas - 1Gustavo Henrique - 1Marinho - 1Everton Ribeiro - 1Willian Arão - 1Bruno Henrique - 1Contra (Thomás, do Audax) - 1

ASSISTÊNCIASLázaro - 3Vitinho - 3Arrascaeta - 2Gabigol - 1Renê - 1Willian Arão - 1Matheuzinho - 1