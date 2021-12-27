Flamengo noticia morte de Walter Felippe D’Agostino e presta homenagem ao Grande Benemérito

O Flamengo noticiou e lamentou a morte de Walter Felippe D’Agostino, até então atual vice-presidente de Responsabilidade Social do clube, na manhã desta segunda-feira. Através de uma nota oficial, houve uma homenagem:- O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do Grande Benemérito Walter Felippe D’Agostino. Em sua longa jornada no clube, o desembargador foi Membro da Comissão Especial do Conselho Deliberativo (1999/2000), Presidente do Conselho de Grande-Benemérito para o biênio (2003/2004) e triênio (2004/2006), Presidente do Conselho deliberativo para o triênio 2007/2009. Em 2013 foi eleito Vice-Presidente Geral na gestão onde ficou até 2015. Em sua última participação no clube, Walter D’Agostino foi Vice-Presidente de Responsabilidade Social em 2019 a 2021 - diz a nota oficial do Flamengo.

O Flamengo informa ainda o seguinte: "o velório do nosso Grande Benemérito e eterno amigo Walter Felippe D’Agostino será nesta terça-feira (28), das 9h às 12h, no salão nobre da sede social do Clube de Regatas do Flamengo, na Av. Borges De Medeiros, 997, Lagoa".

Nas redes sociais, Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, também prestou homenagem a Walter Felippe D’Agostino, com a imagem do ex-dirigente hasteando uma bandeira rubro-negra na Gávea:

- Hoje perdemos o grande rubro-negro, Walter D’Agostino, que era o atual VP de Responsabilidade Social do CRF. Walter foi um dos maiores juízes e desembargadores do Rio de Janeiro, mas além disso era uma pessoa que colecionava amigos e vivia distribuindo justiça e ensinamentos éticos a todos. No Flamengo exerceu praticamente todos os cargos e era Grande Benemérito. Era, na minha opinião, o maior orador do Flamengo e o que falava as palavras que mais batiam fundo na gente, sem falar que cantava como ninguém. Grande perda! Descanse em paz, Walter!! Meus sentimentos à toda família e gratidão a você, Ruth. Beijos, e conte com a gente - postou Dunshee.