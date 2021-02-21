Flamengo não terá desfalques por suspensão contra o São Paulo

O Flamengo não terá desfalques por suspensão na rodada final do Brasileirão, contra o São Paulo, na próxima quinta-feira. Na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, que colocou o Rubro-Negro na liderança, o time entrou com três titulares pendurados - Gabriel Barbosa, Filipe Luís e Gustavo Henrique -, mas nenhum deles recebeu cartão amarelo e ficam à disposição do técnico Rogério Ceni, que também estava com dois cartões e comandará o time no Morumbi.