Flamengo mostra força diante da defesa menos vazada e se torna o melhor ataque do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Além de recolocar o Flamengo na briga pelo título do Brasileirão, a vitória de 4 a 2 sobre o Grêmio mostrou o poderio ofensivo da equipe de Gabigol, Bruno Henrique e cia. Com os gols marcados nesta quinta-feira, o Rubro-Negro chegou aos 57 e assumiu a condição de melhor ataque da Série A.

+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioOs gols marcados por Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla na Arena do Grêmio fizeram o Flamengo ultrapassar Internacional (55) e Atlético-MG (56) no quesito gols pró. Com 32 partidas disputadas, o clube carioca tem uma média de 1,78 gols marcados por jogo.

O feito se torna mais impressionante por ter sido contra a defesa menos vazada da Série A até então. Antes da partida, o Grêmio havia sofrido apenas 27 gols em 31 jogos. Os quatro gols, no entanto, fizeram o Tricolor Gaúcho perder o posto de melhor defesa justamente para o rival Inter, que levou 30 gols até o momento.

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