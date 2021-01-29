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Flamengo mostra força diante da defesa menos vazada e se torna o melhor ataque do Brasileirão

Com os quatro gols sobre o Grêmio, Rubro-Negro chegou aos 57 e passou a liderar o quesito entre os 20 clubes da Série A...
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Publicado em 

29 jan 2021 às 12:30

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 12:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Além de recolocar o Flamengo na briga pelo título do Brasileirão, a vitória de 4 a 2 sobre o Grêmio mostrou o poderio ofensivo da equipe de Gabigol, Bruno Henrique e cia. Com os gols marcados nesta quinta-feira, o Rubro-Negro chegou aos 57 e assumiu a condição de melhor ataque da Série A.
+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioOs gols marcados por Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla na Arena do Grêmio fizeram o Flamengo ultrapassar Internacional (55) e Atlético-MG (56) no quesito gols pró. Com 32 partidas disputadas, o clube carioca tem uma média de 1,78 gols marcados por jogo.
O feito se torna mais impressionante por ter sido contra a defesa menos vazada da Série A até então. Antes da partida, o Grêmio havia sofrido apenas 27 gols em 31 jogos. Os quatro gols, no entanto, fizeram o Tricolor Gaúcho perder o posto de melhor defesa justamente para o rival Inter, que levou 30 gols até o momento.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Fla na cola do líder: confira a tabela completa do Brasileirão
Veja abaixo a lista dos artilheiros do Flamengo no Brasileirão:
Pedro (12)Gabigol (9)Arrascaeta e Everton Ribeiro (7)Bruno Henrique (6)Vitinho, Filipe Luís, Isla e Gustavo Henrique (2)Léo Pereira, Natan, Renê, Gerson, Diego, Pepê e Lincoln (1).

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