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Flamengo monitora o volante Lucas Torreira, emprestado pelo Arsenal ao Atlético de Madrid

Aos 23 anos, jogador da seleção uruguaia estaria insatisfeito com a pouca utilização na Espanha e disposto a retornar ao futebol sul-americano, segundo portal...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 12:26
Crédito: MARTIN BERNETTI / AFP
Atento ao mercado exterior em busca de oportunidades de mercado, como ocorreu com o zagueiro Bruno Viana, o Flamengo monitora a situação de Lucas Torreira, volante que pertence ao Arsenal e que está emprestado ao Atlético de Madrid. A informação inicial é do site "Uol".Aos 25 anos, Lucas Torreira não tem sido muito aproveitado por Diego Simeone no Atleti, onde possui vínculo até junho deste ano. Insatisfeito, o uruguaio já teria manifestado o interesse de retornar ao futebol sul-americano para, sobretudo, ficar perto da família. A morte recente de sua mãe impulsionou a decisão.
Torreira tem contrato com o Arsenal até junho de 2023 e custou 30 milhões de euros aos cofres do clube londrino, em 2018. De acordo com o portal, ele dará prioridade ao Boca Juniors, que já admitiu estar interessado no meio-campista.
Revelado no Montevideo Wanderers, Lucas Torreira não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa, mais precisamente para defender as cores do Pescara, da Itália. No país, o atleta da seleção uruguaia ainda jogou na Sampdoria.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Em tempo: para o setor, o Flamengo de Rogério Ceni possui Diego, Gerson, Thiago Maia, Gomes, Richard Ríos e Hugo Moura, além de Willian Arão, que tem atuado na zaga. No momento, não há negociação.

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