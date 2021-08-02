Flamengo monitora negociação e terá direito a valor milionário em venda de Jean Lucas na França

O Flamengo ganhará um respiro para os cofres diretamente da França. O Monaco está próximo de anunciar a compra de Jean Lucas junto ao Lyon por € 11 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões na cotação atual), e a diretoria rubro-negra monitora a situação. Afinal, o clube tem direito a receber parte do valor da venda de seu ex-volante. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".
+ Veja chances de título e Libertadores após a 14ª rodada do BrasileiroQuando acertou a transferência de Jean Lucas para o clube francês em 2019, o Flamengo incluiu no contrato uma cláusula que garante 20% do valor líquido da operação. Dessa forma, caso a negociação se concretize, o clube rubro-negro terá direito a cerca de R$ 12 milhões.
Vale lembrar que, como se trata de uma transferência nacional (de clube francês para clube francês), o Flamengo não receberá nenhum valor pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.
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O Lyon desembolsou 8 milhões de euros (cerca de R$ 34,7 milhões à época) para tirar Jean Lucas do Flamengo. O clube carioca, no entanto, ficou "apenas" com 80% do valor (R$ 27,7 milhões).
Destaque nas categorias de base, o volante não conseguiu se firmar no time profissional do Flamengo e entrou em campo em 25 partidas. Em seguida, ele foi emprestado ao Santos, ganhou destaque e chamou a atenção do futebol europeu. No Lyon, o atleta disputou 25 jogos e, na última temporada, esteve cedido ao Brest, jogando 17 partidas.