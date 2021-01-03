Flamengo: Michael treina com o grupo e deve retornar no Fla-Flu

Já sem dores no joelho direito, Michael deu o passo final na recuperação e, neste domingo, em treino realizado na parte da manhã no Ninho do Urubu, treinou sem restrições junto ao restante do elenco do Flamengo. Com isso, a expectativa é para que o atacante retorne no jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense. Por precaução após se queixar de dores no joelho direito, Michael, desfalque no último jogo (empate com o Fortaleza), vinha fazendo apenas um trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube. Ontem, na reapresentação do elenco, avançou e foi ao gramado para treinar junto aos fisioterapeutas. Por falar no treino do último sábado, hoje, assim como na sessão de ontem, Diego Alves nem sequer foi a campo, uma vez que segue tratando de uma lesão na coxa direita na parte interna do CT. O Fla está confiante na volta do goleiro para o próximo fim de semana, quando receberá o Ceará, no Maracanã.