Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo marca de pênalti e vence a Cabofriense na estreia da Taça Rio Sub-20

Filipe Chrysman foi o autor do gol da vitória do Rubro-Negro, que havia desperdiçado uma cobrança da marca da cal na primeira etapa...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:03

Crédito: Alexandre Neto/FotodoJogo
No Estádio Alair Corrêa, na tarde desta sexta-feira, em Cabo Frio, a equipe sub-18 do Flamengo, que disputa o Campeonato Estadual Sub-20, venceu a Cabofriense por 1 a 0, gol de Filipe Chrysman, em sua estreia na Taça Rio da categoria. Um pênalti ainda foi desperdiçado por Maycon, pelo Rubro-Negro e na primeira etapa.
Mesmo impondo o seu ritmo desde os minutos iniciais, o Flamengo só abriu o placar aos 31 minutos da segunda etapa. Danilo fez boa jogada pelo lado direito de ataque rubro-negro e bateu cruzado. A zaga cortou no primeiro lance, mas, no rebote, Chrysman tocou para o gol. Dessa vez, Carlos tirou com a mão em cima da linha. Após a expulsão do zagueiro, o próprio Chrysman bateu com precisão: gol da vitória, e de pênalti, o segundo para o clube.
Por conta da disputa concomitante do Brasileiro Sub-20, o Flamengo tem escalado jovens até 18 anos. E o time que foi a campo hoje, a mando do técnico Mario Jorge, foi: Victor Hugo; Marcos Felipe, Milani, Leo Xavier e Sidney; Maycon, Danilo (Igor França), Peçanha (Vitor Muller); Ronald (Quintino), André (Igor Lemos) e Filipe Chrysman (João Marcelo).
O Flamengo volta a campo pela Taça Rio (a Taça Guanabara foi conquistada pelo Vasco, recentemente) nesta quarta-feira, quando recebe o Boavista, na Gávea, às 10h. A FLA TV transmitirá o jogo com imagens.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados