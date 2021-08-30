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futebol

Flamengo mantém discrição, mas segue em negociação por David Luiz

Representantes do Flamengo e do zagueiro, que está sem clube desde que deixou o Arsenal, em junho deste ano, estiveram reunidos nesta segunda-feira...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 16:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O "assunto David Luiz" já não é novidade no Flamengo. Ao longo das últimas semanas, o vice-presidente de futebol Marcos Braz foi questionado sobre o zagueiro - que está sem clube desde junho -, e sempre afastou a possibilidade de contratá-lo. Na última sexta, o dirigente afirmou "ser pouco provável" que o atleta reforçasse o clube. Apesar de todas essas negativas, a diretoria mantém a discrição nas tratativas na expectativa de que a mesma tenha um final feliz.
Nesta segunda-feira, representantes do Flamengo e do David Luiz estiveram reunidos, conforme informou o repórter Flávio Amendola, da TV Bandeirantes.+ Gestão de Rodolfo Landim chega a 20 reforços no Flamengo; confira!Um dos obstáculos do Flamengo é a concorrência de clubes europeus, mas o tempo está jogando a favor do Rubro-Negro, uma vez que a janela de transferências encerra-se nesta terça nas principais ligas do Velho Continente.Um dos possíveis destinos de David Luiz seria o Benfica, de Portugal, clube que o zagueiro já defendeu. Contudo, segundo o jornal "Record", o técnico Jorge Jesus deseja a contratação de um defensor para o elenco, mas o pedido do Mister, ex-Flamengo, não deverá ser atendido pela direção do clube de Lisboa.

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