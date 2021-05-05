Flamengo mantém 100% na Libertadores após bater a LDU em noite histórica para o clube e Gabigol

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A dose de sofrimento esteve presente em Quito na noite desta terça-feira, mas o Flamengo fez história ao manter o 100% na Libertadores ao vencer as três primeiras partidas pela primeira vez. E Gabigol, idem, pois foi o protagonista diante da LDU, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo G, no Estádio Casa Blanca, ao marcar dois gols na suada vitória por 3 a 2 e se igualar a Zico quanto a bolas na rede no torneio: 16, ao todo. Tem que respeitar essas trajetórias!

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Agora, o Flamengo - que chegou a abrir 2 a 0 e viu os mandantes anotarem dois gols num segundo tempo irreconhecível da equipe carioca - passa a ter nove pontos, na liderança isolada do grupo. A LDU estaciona nos quatro.

UM ESPETÁCULO NAS ALTURAS

O desafio do Flamengo era alijar a invencibilidade da LDU e superar os 2.734 metros de altitude. O nível de dificuldade, contudo, iniciou beirando a zero. E por conta da impetuosidade da equipe rubro-negra, bem organizada, vertical e bem técnica e taticamente. Nem mesmo uma linha de três zagueiros do time de Pablo Repetto travava as rápidas tabelas entre os astros do Fla. Um espetáculo nas alturas, tanto que foi para o vestiário com 2x0 no placar, conquistado com duas jogadas construídas como se fosse treino.

EVERTON SENDO EVERTON, BH SENDO BH

O primeiro gol saiu logo aos dois minutos. Everton Ribeiro, ao seu melhor estilo e em meio a discussões sobre o rendimento no time titular, foi Everton Ribeiro e deu um belíssimo passe para Gabigol, servido frente a frente com o goleiro Gabbarini, abrir o placar. Ou seja, hoje teve - o quarto no torneio.

Tudo mudou na etapa final. Inclusive a equipe equatoriana, que iniciou o segundo tempo com três alterações e mudou as peças do tabuleiro, consertando os buracos que vinha deixando e permitindo que o Flamengo controlasse as ações. O empate saiu com 15 minutos.

Não bastasse o drama do sufoco no segundo tempo, o Fla teve que abrir mão de Diego Alves, que nem sequer voltou do vestiário. A justificativa do clube foi a de "desconforto na coxa direita, saiu para ser preservado". O camisa 1 passa a preocupar para a reta final do Carioca. A ver o novo e breve diagnóstico.

GABIGOL FEZ/SEGUE FAZENDO HISTÓRIA

Não tem jeito, o Príncipe da Nação segue fazendo história. Desta vez, além de decidir com um gol decisivo de pênalti enquanto o time era pressionado, Gabigol chegou a 16 gols pelo Fla na história da Libertadores e, agora, se iguala a Zico como o maior artilheiro do clube na competição.

GOLS: Gabigol, 2'/1ºT (0-1); Bruno Henrique, 30'/2ºT (0-2); Cristian Borja, 4'/2ºT (1-2); Amarilla, 15'/2ºT (2-2); Gabigol, 40'/2ºT (2-3)

LDU (Técnico: Pablo Repetto)Adrián Gabbarini; Luis Caicedo (Muñoz, intervalo), Anderson Ordóñez e Moisés Corozo (Quinteros, 46'/2ºT); Pedro Perlaza, Lucas Piovi (Espinoza, 29'/2ºT), Jordy Alcivar, Christian Cruz (Ayala, intervalo), Matías Zunino (Amarilla, intervalo) e Billy Arce; Cristian Borja.