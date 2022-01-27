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Flamengo mandará clássico com o Fluminense e mais jogos do Carioca no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Direção do Flamengo está em contato com a Prefeitura de Volta Redonda para viabilizar os jogos no Estádio Raulino de Oliveira a partir da terceira rodada do Campeonato Carioca...
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Publicado em 

27 jan 2022 às 18:58

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:58

Depois de entrar em acordo com a Portuguesa e estrear no Carioca atuando no Luso-Brasileiro, o Flamengo terá uma nova casa a partir da terceira rodada do Estadual: o Estádio Raulino de Oliveira. A diretoria da Gávea já está em contato com a Prefeitura e Ferj para viabilizar as partidas no local já contra o Boavista, em 2 de fevereiro. O clássico com o Fluminense, no dia 6, também será em VR.> Confira as marcas mais valiosas do futebol brasileiro de acordo com estudoA mudança do Flamengo passa pela capacidade e estrutura do estádio. O Raulino de Oliveira tem capacidade para cerca de 16 mil torcedores, já o Luso-Brasileiro não pode receber mais do que cinco mil torcedores. O que também motivou a alteração foi a decisão tomada pela comissão técnica de Paulo Sousa, que comandará o time principal já na terceira rodada, contra o Boavista.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWO Fla-Flu será válido pela quarta rodada da Taça Guanabara. Incialmente, o clube da Gávea pretendia realizar o clássico no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas o veto de público por conta da Covid-19 impediu os planos.
Neste sábado, o Rubro-Negro já atuará no Raulino de Oliveira, mas, desta vez como visitante. Com o time formado por jovens da base, o Flamengo, sob o comando de Fabio Matias, enfrenta o Volta Redonda, neste sábado, às 18h.
Crédito: FlamengomandaráosjogosnoRaulinodeOliveiranesteCampeonatoCarioca(Foto:arquivo/SecomVR

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