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Flamengo lidera ranking brasileiro de engajamento em redes sociais no mês de janeiro

Rubro-negro lidera ranking com 64,9 milhões de interações no Twitter, Youtube, TikTok, Instagram e Facebook...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:04
O ano do Flamengo já começou com conquistas, mas fora dos gramados. Em janeiro de 2022, o rubro-negro foi o clube brasileiro que mais teve engajamento em redes sociais, de acordo com o site 'Deportes e Finanzas'. Com 64,9 milhões de interações no Twitter, Youtube, TikTok, Instagram e Facebook, o clube teve mais que o dobro que o segundo colocado, o Corinthians, que alcançou a marca de 30,9 milhões. No TikTok, o Fla alcançou um impacto em maior escala. Com 1,24 milhões de reações, o clube lidera também o ranking dos clubes do continente na rede social. Atrás do rubro-negro, está o mexicano Atlas em segundo lugar, e o Atlético-MG, em terceiro. O ranking do Twitter também foi liderado pelo clube da Gávea, com 7,05 milhões de interações, à frente do Palmeiras, River Plate e Corinthians, ambos com 2 milhões.
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Crédito: Flamengofoioclubebrasileirocommaisinteraçõesemredessociaisemjaneiro(Foto:Reprodução/FlaTV

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