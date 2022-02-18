Flamengo lança uniforme novo, que será usado na Supercopa do Brasil

O Flamengo vestirá um novo uniforme na Supercopa do Brasil, neste domingo contra o Atlético-MG, e os torcedores já podem adquirir o novo Manto. O clube lançou o modelo nesta noite, em sua loja oficial online, pelo valor de R$ 299,99. Com faixas onduladas, o uniforme tem a frase "A maior paixão do Mundo" como um dos detalhes. Confira mais imagens do novo uniforme rubro-negro! O modelo feminino, pelo mesmo valor, e o modelo infantil, custando R$ 249,99, também estão à venda, assim como o short que faz parte do uniforme de jogo principal (branco, com detalhes laterais em vermelho e preto) e por R$ 159,99.