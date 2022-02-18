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futebol

Flamengo lança uniforme novo, que será usado na Supercopa do Brasil

Uniforme 1 de 2022 já está à venda na loja oficial do clube por R$ 299,99...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 22:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 22:43
O Flamengo vestirá um novo uniforme na Supercopa do Brasil, neste domingo contra o Atlético-MG, e os torcedores já podem adquirir o novo Manto. O clube lançou o modelo nesta noite, em sua loja oficial online, pelo valor de R$ 299,99. Com faixas onduladas, o uniforme tem a frase "A maior paixão do Mundo" como um dos detalhes. Confira mais imagens do novo uniforme rubro-negro! O modelo feminino, pelo mesmo valor, e o modelo infantil, custando R$ 249,99, também estão à venda, assim como o short que faz parte do uniforme de jogo principal (branco, com detalhes laterais em vermelho e preto) e por R$ 159,99.
Vindo de vitórias nos Estaduais, Flamengo e Atlético-MG chegam à Cuiabá, sede da Supercopa do Brasil, neste sábado. A partida, com taça em jogo, será às 16h, de domingo, na Arena Pantanal, com transmissão em Tempo Real do L!.
Crédito: Onovouniforme1doFlamengoparaatemporadade2022(Foto:Reprodução/Flamengo

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