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futebol

Flamengo lança primeira camisa Pride do clube

A camisa tem dois tons de roxo e um patch da bandeira LGBTQIA+ colocado no centro; a versão adulta da peça custa R$ 279,99...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 15:20
Crédito: Paula Reis/Flamengo
Nesta sexta-feira, o Flamengo, juntamente com a fornecedora de material esportivo Adidas, lançaram a primeira camisa comemorativa Pride do clube. A versão adulta da peça está à venda por R$ 279,99 e pode ser comprada no site adidas.com.br/flamengo, lojas adidas e lojas oficiais do clube, tanto on-line quanto físicas.> ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoA camisa tem dois tons de roxo e um patch da bandeira LGBTQIA+ colocado no centro. Após o lançamento, o Flamengo informou que duas camisas serão sorteadas para membros do "Creators Club" e outras peças serão autografadas e vendidas em um leilão beneficente, com o lucro revertido para uma instituição parceira.VEJA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO FLAMENGO
Para mostrar que em qualquer lugar e momento todos são livres para expressar quem são, adidas e Flamengo revelam a primeira camisa comemorativa Pride do clube.
O lançamento foi desenvolvido a partir do conceito de que camisa é a forma dos torcedores se expressarem. Em dois tons de roxo, a novidade traz o escudo do clube, as três listras no ombro e o logo da adidas em rubro. Além disso, um patch com a bandeira LGBTQIA+ foi colocado no centro.
Confira as imagens com atletas do Flamengo!
Para a campanha, adidas e Flamengo convidaram 16 artistas para personalizar uma camisa cada e transformarem as peças em artes exclusivas e únicas. As criações serão expostas já a partir desta sexta-feira (23), na loja da sede da Gávea. Após o lançamento duas camisas serão sorteadas para membros do Creators Club e outras peças serão autografadas e vendidas em um leilão beneficente, com o lucro revertido para uma instituição parceira.
Celebrando a diversidade, o ensaio traz os modelos posando sob um grafite feito pela artista Juliana Fervo e um painel composto por cinco lambe-lambes, que representam as diversas sexualidades presentes na sigla LGBTQIA+ e a liberdade de amar, feito pela artista Mayra.
Por R$279,99 na versão adulta, a camisa Pride do Flamengo chega nesta sexta-feira (23) no site adidas.com.br/flamengo, lojas adidas e lojas oficiais do clube, on-line e físicas.

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