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Flamengo lança pay-per-view para transmissão do Carioca 2021 em plataforma própria de streaming

Todo valor arrecadado pelo serviço será revertido para o futebol rubro-negro...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 18:51
Crédito: Torcida do Flamengo terá mais uma opção para acompanhar o Flamengo no ambiente digital (Arte: Lance!
O Flamengo confirmou o lançamento do pay-per-view para transmissão do Carioca 2021 em sua plataforma própria de streaming. a FlaTV+. Além da transmissão dos jogos de todos os clubes, o serviço oferecerá uma cobertura segmentada do pré e do pós-jogo do clube no Campeonato Estadual.
O LANCE! já havia noticiado o desejo do clube em lançar a plataforma própria de streaming em janeiro, em entrevista com Gustavo Oliveira, VP de Marketing.- A FlaTv+ é um passo importante para fortalecer nosso relacionamento direto com a espetacular Nação Rubro-Negra. É mais uma prova de que o Flamengo está na vanguarda do mercado esportivo. Com o lançamento da plataforma, vamos dinamizar ainda mais a nossa produção de conteúdos relevantes para os torcedores, aumentando tanto o engajamento com a torcida quanto as receitas para o clube. Temos certeza de que será mais um enorme sucesso - afirmou o VP de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, ao site do clube.O valor do pay-per-view será de R$ 129,90, o qual pode ser parcelado em até 4x de R$ 32,48. A comercialização do serviço começará nesta quarta-feira, quando o Flamengo dará mais informações sobre o pacote. Segundo a publicação do clube, todo o dinheiro arrecadado será revertido para o futebol rubro-negro.

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