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Flamengo lança nova camisa alusiva ao Outubro Rosa e anuncia doação

Parte da receita obtida com a venda será destinada à Oncologia do Hospital São Camilo; peças variam do PP ao 2GG, com modelos feminino e masculino
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 12:05

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:05

Crédito: Reprodução
O Flamengo lançou a nova camisa do clube inspirada no movimento do Outubro Rosa, especial do mês de conscientização sobre os cânceres de mama e do colo do útero. Por R$279,99 na versão adulta, o traje passa a estar disponível a partir deste terça-feira nas lojas e site oficiais do clube. De acordo com nota oficial do Flamengo (confira na íntegra aqui), a camisa estará disponível tanto no modelo feminino quanto no masculino, em numerações inclusivas, que vão do PP ao 2GG, e parte da receita obtida com a venda será destinada ao setor de Oncologia do Hospital São Camilo, antigo IBCC (Instituto Brasileiro de Controle de Câncer).
> Confira e simule a tabela do Brasileirão

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