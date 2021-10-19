Flamengo lança nova camisa alusiva ao Outubro Rosa e anuncia doação

O Flamengo lançou a nova camisa do clube inspirada no movimento do Outubro Rosa, especial do mês de conscientização sobre os cânceres de mama e do colo do útero. Por R$279,99 na versão adulta, o traje passa a estar disponível a partir deste terça-feira nas lojas e site oficiais do clube. De acordo com nota oficial do Flamengo (confira na íntegra aqui), a camisa estará disponível tanto no modelo feminino quanto no masculino, em numerações inclusivas, que vão do PP ao 2GG, e parte da receita obtida com a venda será destinada ao setor de Oncologia do Hospital São Camilo, antigo IBCC (Instituto Brasileiro de Controle de Câncer).