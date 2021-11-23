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Flamengo lança Fla-APP, o aplicativo oficial do clube

Aplicativo permitirá aos usuários ter acesso a notícias, vídeos da FlaTV, estatísticas, tabelas e entretenimento, entre outros serviços, direto no telefone celular...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 20:20

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 20:20

O Fla-APP, novo aplicativo oficial do Flamengo, já está disponível para download nas lojas Apple Store e Google Play. A plataforma centraliza uma série de serviços para o torcedor, como notícias, calendário de jogos, últimos resultados e estatísticas do elenco, entre outros, facilitando o engajamento da Nação com o clube e o acesso aos produtos oficiais.
- Hoje, 88% do consumo de internet no Brasil é feito em dispositivos móveis. Com o Fla-APP, lançamos um produto que representa um dos mais importantes canais de comunicação do clube com o nosso torcedor - explica Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing, antes de completar:
- Agora, todo rubro-negro com acesso a um smartphone ou um tablet poderá ficar ainda mais perto do seu time do coração - revela.O vice-presidente ainda destacou que esta é apenas a primeira versão do app e, que, mudanças devem ocorrer com o tempo. “O app do Flamengo evoluirá fase a fase, sempre será aprimorado, com novos features e integrações. Será uma plataforma em que iremos agregar melhorias e novidades para nossos torcedores”, conclui.
Crédito: AtorcidadoFlamengoagorapodeacessaroaplicativooficialdoclube(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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