Flamengo lança Fla-APP, o aplicativo oficial do clube

O Fla-APP, novo aplicativo oficial do Flamengo, já está disponível para download nas lojas Apple Store e Google Play. A plataforma centraliza uma série de serviços para o torcedor, como notícias, calendário de jogos, últimos resultados e estatísticas do elenco, entre outros, facilitando o engajamento da Nação com o clube e o acesso aos produtos oficiais.

- Hoje, 88% do consumo de internet no Brasil é feito em dispositivos móveis. Com o Fla-APP, lançamos um produto que representa um dos mais importantes canais de comunicação do clube com o nosso torcedor - explica Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing, antes de completar:

- Agora, todo rubro-negro com acesso a um smartphone ou um tablet poderá ficar ainda mais perto do seu time do coração - revela.O vice-presidente ainda destacou que esta é apenas a primeira versão do app e, que, mudanças devem ocorrer com o tempo. “O app do Flamengo evoluirá fase a fase, sempre será aprimorado, com novos features e integrações. Será uma plataforma em que iremos agregar melhorias e novidades para nossos torcedores”, conclui.