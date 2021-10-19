Flamengo lança fan tokens nesta terça-feira; saiba os benefícios e como comprar

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo começará a comercializar o fan token oficial do clube a partir desta terça-feira (19), às 10h, no aplicativo da "Socios.com". De acordo com o Rubro-Negro e a parceira Chiliz, fornecedora de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento, estarão disponíveis 1,5 milhão de fan tokens, o que leva a oferta a ser a maior da América Latina na história da plataforma.O preço dos Fan Tokens $MENGO será de 2 dólares (R$ 11,02), sendo a única oportunidade de os torcedores comprarem os ativos por um preço fixo. O número de Fan Tokens que cada usuário poderá adquirir será controlado, para garantir que o maior número de torcedores possa participar dessa oportunidade e evitar "engarrafamento" virtual. A primeira leva, das 10h às 12h, terá o limite de 100 Fan Tokens $MENGO por usuário. Na segunda leva, a partir das 12h, o limite irá aumentar para 250. - O Flamengo vai realizar a maior oferta de tokens da história da Socios.com na América Latina. Será também a segunda maior oferta do mundo. Nossa parceira entendeu que não se pode pensar em nada que não seja muito grande quando se fala na maior torcida do mundo. Temos certeza de que a Nação Rubro-Negra vai, mais uma vez, mostrar sua enorme força, apoiando nosso clube e fazendo parte deste projeto importante para o Flamengo - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo.

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É bom destacar que Fan Tokens não são criptomoedas e, de acordo com especialistas, não são recomendados serem tratados como investimento, mas, sim, como ativos digitais colecionáveis, que, nesse caso, permitirão aos donos o direito de votar em enquetes, ganhar recompensas VIP, participar de promoções exclusivas, obter recursos de realidade aumentada e participar de chats, jogos e competições no app "Socios.com".

A primeira enquete, que estará disponível no app do Socios.com assim que a FTO acabar, dará a chance aos torcedores do Flamengo de escolherem a mensagem que irá aparecer na parede do vestiário no estádio do Maracanã, a casa do Flamengo, por exemplo.

No Brasil, a "Socios.com", cuja comunidade abrange cerca de 1,2 milhão de torcedores mundo afora em sua base de cadastro, conta ainda com parcerias com o Atlético-MG, Corinthians e São Paulo. Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Manchester City, Atlético de Madrid, Valencia, franquias da NBA e seleções internacionais também compõe o time da empresa.

O QUE MAIS DIZ O FLAMENGO

Os donos dos Fan Tokens $MENGO também poderão mostrar o quanto sabem sobre o Mengão, participando de um quiz do Flamengo no app da "Socios.com", valendo camisas autografadas e produtos oficiais do clube.

Um Fan Token já será suficiente para votar nas enquetes e participar de todos os recursos relacionados ao Flamengo, mas quanto mais tokens um usuário tiver, maior será sua influência - os votos são multiplicados pelo número de tokens - e maior serão as chances de ganhar os prêmios.

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