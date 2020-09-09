Flamengo já sabia dos problemas elétricos no Ninho do Urubu antes do incêndio em 2019

O Flamengo já sabia dos problemas elétricos que culminaram na morte de dez jovens da base do clube no Ninho do Urubu no dia oito de fevereiro de 2019. Isso é o que dizem e-mails que estão em poder da Justiça e foram obtidos pelo portal "UOL" . De acordo com os arquivos, uma vistoria havia sido feita no 11 de maio de 2018, nove meses antes da fatalidade, e nada foi feito para solucionar os problemas.No dia 10 de maio de 2018, um funcionário da empresa CBI alertou o Rubro-Negro e afirmou que "a situação é de grande relevância e alto risco". O relatório foi enviado a funcionários do clube no dia seguinte com o objetivo de que houvesse uma troca no quadro elétrico, disjuntores e fiação no jardim do local.