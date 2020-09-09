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Flamengo já sabia dos problemas elétricos no Ninho do Urubu antes do incêndio em 2019

E-mails em poder da Justiça comprovam que Rubro-Negro tinha conhecimento dos problemas nove meses antes da tragédia que culminou na morte de dez jovens da base...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:43

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 12:43
Crédito: Incêndio no Ninho do Urubu acabou matando 10 garotos da base (Adriano Fontes/AM Press/Lancepress!
O Flamengo já sabia dos problemas elétricos que culminaram na morte de dez jovens da base do clube no Ninho do Urubu no dia oito de fevereiro de 2019. Isso é o que dizem e-mails que estão em poder da Justiça e foram obtidos pelo portal "UOL" . De acordo com os arquivos, uma vistoria havia sido feita no 11 de maio de 2018, nove meses antes da fatalidade, e nada foi feito para solucionar os problemas.No dia 10 de maio de 2018, um funcionário da empresa CBI alertou o Rubro-Negro e afirmou que "a situação é de grande relevância e alto risco". O relatório foi enviado a funcionários do clube no dia seguinte com o objetivo de que houvesse uma troca no quadro elétrico, disjuntores e fiação no jardim do local.
No dia 12 de maio de 2019, Luiz Humberto Costa Tavares, gerente de administração do Flamengo, enviou um e-mail para Marcelo Helman, diretor executivo de admistração do Ninho do Urubu, relatando os problemas do Centro de Treinamento em que meninos da base usavam como dormitórios.
Dois dias depois, a CBI fez um orçamento de reparos da rede elétrica do Ninho do Urubu no valor de R$ 8.550,00, tendo emitido duas notas fiscais de R$ 4.275,00 com datas para os dias 25 de maio de 2018 e 1º de outubro de 2018. O trabalho necessário para evitar as tragédias nunca foi realizado.
Procurado pelo "Globoesporte.com", o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello afirmou que "esse tipo de assunto não chega à presidência do clube". De acordo com a "UOL", o comportamento de Marcelo Helman após a tragédia não agradou à direção de Rodolfo Landim, mas o funcionário só foi desligado do Flamengo em junho por questões políticas.

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