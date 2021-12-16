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Flamengo já fez contato com agentes de Paulo Sousa, técnico da seleção da Polônia

Aos 51 anos, Paulo Sousa, ex-jogador da seleção de Portugal, já dirigiu clubes da Inglaterra, Itália e França, entre outros, antes de assumir o comando da Polônia em janeiro de 2021...
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Publicado em 

16 dez 2021 às 17:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 17:46

Bruno Spindel e Marcos Braz ainda não foram à Europa, mas a movimentação do Flamengo por um técnico já começou nos bastidores. Conforme apurou o LANCE!, os dirigentes já fizeram contato com representantes de Paulo Sousa, atual treinador da seleção da Polônia e com passagem pelas principais ligas do continente. O interesse do clube no português ainda está em estágio inicial.> Saiba por que o mercado está em busca de Rodinei, do FlamengoO interesse do Flamengo em Paulo Sousa foi inicialmente publicado pelo portal "ge", nesta quinta-feira, que também publicou que Marcos Braz e Bruno Spindel têm uma reunião agendada com o treinador português no sábado, em Lisboa.Inicialmente, a diretoria procurou saber se o desligamento da seleção da Polônia seria um impeditivo e ouviu que não. Sobre o Brasil, o L! apurou que o interesse maior do treinador é estar em clube que "sempre brigue por títulos."Jogador de destaque em Portugal, com passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção nacional, Paulo Sousa iniciou a carreira como técnico em 2005, dirigindo a equipe Sub-16 do seu país.
Desde então, Paulo Sousa comandou clubes das principais ligas da Europa: Leicester (ING), Fiorentina (ITA)e Bordeaux (FRA), seu último clube antes de assumir a seleção da Polônia, em janeiro de 2021, entre outras equipes.
Crédito: OportuguêsPauloSousa,técnicodaseleçãodaPolônia,estánoradardoFlamengo(Foto:JanekSkarzynski/AFP

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