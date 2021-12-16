Flamengo já fez contato com agentes de Paulo Sousa, técnico da seleção da Polônia

Bruno Spindel e Marcos Braz ainda não foram à Europa, mas a movimentação do Flamengo por um técnico já começou nos bastidores. Conforme apurou o LANCE!, os dirigentes já fizeram contato com representantes de Paulo Sousa, atual treinador da seleção da Polônia e com passagem pelas principais ligas do continente. O interesse do clube no português ainda está em estágio inicial.> Saiba por que o mercado está em busca de Rodinei, do FlamengoO interesse do Flamengo em Paulo Sousa foi inicialmente publicado pelo portal "ge", nesta quinta-feira, que também publicou que Marcos Braz e Bruno Spindel têm uma reunião agendada com o treinador português no sábado, em Lisboa.Inicialmente, a diretoria procurou saber se o desligamento da seleção da Polônia seria um impeditivo e ouviu que não. Sobre o Brasil, o L! apurou que o interesse maior do treinador é estar em clube que "sempre brigue por títulos."Jogador de destaque em Portugal, com passagens por Benfica, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund, além da seleção nacional, Paulo Sousa iniciou a carreira como técnico em 2005, dirigindo a equipe Sub-16 do seu país.