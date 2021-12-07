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Flamengo irá esperar por Jorge Jesus até o final de dezembro, diz jornal português

Treinador está pressionado em Portugal e pode ser demitido caso não avance para a fase oitavas de final da Champions League; Flamengo monitora a situação do Mister ...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 12:26

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:26

Sem técnico desde a saída de Renato Gaúcho, o Flamengo irá esperar por Jorge Jesus até o fim de dezembro. Segundo o jornal "Record", de Portugal, Bruno Macedo, agente do treinador do Benfica, recebeu a confirmação do Rubro-Negro de que o clube não vai se precipitar no mercado antes de saber as reais chances de um possível retorno do Mister. > Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece 'recado' para novo técnicoVale lembrar que Jesus está pressionado no Benfica. Após uma derrota por 3 a 0 para o Sporting, maior rival, em pleno Estádio da Luz, os Encarnados terão mais um compromisso importante ainda neste mês: garantir vaga na fase oitavas de final da Champions League.
Ainda conforme o jornal "Record", caso o Benfica não consiga avançar na principal competição europeia, os dirigentes do clube português podem tomar a decisão de dispensar Jesus. Apesar da pressão, o treinador não pensa em pedir demissão do cargo.O QUE DIZ O FLAMENGO?
Após a reeleição do presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, respondeu perguntas sobre um possível retorno de Jorge Jesus. O dirigente, contudo, acredita ser uma "temeridade" falar sobre o Mister, uma vez que ele tem compromissos importantes neste mês. Braz ainda admitiu que ele é uma opção, mas ressaltou que o Fla não irá se movimentar antes do término do Brasileirão.
- Ele tem um contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar do Jorge até pela situação dele lá no Benfica nesse momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, ele e a torcida tem bastante conexão até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo, sem estar na inércia, mas com calma vamos ter um técnico para 2022.
- Não é um plano, é uma opção. O que eu estou falando aqui é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Eu vou estar lá (nos jogos). Após isso aí e com calma a gente vai se mexendo no mercado. Não tem ninguém mapeando, não tem a gente mapeando nada no mercado, nada. Quem está mapeando e quem está vendo quem pode, de fato, treinar são as pessoas internas do clube, é o departamento de futebol do Flamengo. COMO ESTÁ O CLIMA COM A TORCIDA DO BENFICA?
Após a derrota em casa para o maior rival, os torcedores do Benfica criaram uma campanha que pediam a devolução de Jorge Jesus para o Fla. A página, que já foi retirada do ar, que dizia: "Vamos devolver Jesus ao Flamengo. Ninguém está contente, e o Flamengo ainda o quer. Vamos fazer isto acontecer" (clique aqui e saiba mais).
Crédito: JorgeJesusencerrouapassagempeloFlamengocommaistítulosdoquederrotas(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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