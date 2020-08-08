Flamengo iniciará Brasileirão com quatro dos dez jogadores mais valiosos do país; veja números

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O Flamengo dará o seu primeiro passo pela defesa do título brasileiro neste domingo, quando a equipe rubro-negra enfrentará o Atlético-MG e terá Domènec Torrent, o substituto de Jorge Jesus, à beira do gramado pela primeira vez. E o catalão, além de contar com um pacto do elenco por empenho incondicional, terá quatro dos dez jogadores mais valiosos do país em mãos.

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De acordo com o site especializado "Transfermarkt", Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Gerson estão em terceiro, quinto, sexto e sétimo colocados na lista (veja o top-10 abaixo), respectivamente. O camisa 9 lidera a tropa rubro-negra, uma vez que está avaliado em 18,5 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões).

Além da baixa idade do quarteto citado acima, peso o fato deles, com a exceção de Pedro, terem sido protagonistas do Flamengo desde o início da "Era Jorge Jesus". Agora, com Dome, a expectativa é que o fator individual siga potencializado através da manutenção do vitorioso jogo coletivo.

- Nosso ponto forte é a nossa equipe, nosso individual, cada jogador. A equipe é muito forte, e o individual vai sobressair com muita facilidade. Está todo mundo bem, junto, perto, jogando como equipe, e aí os caras da frente, uma hora, vão resolver o jogo para nós. Estando fortes defensivamente, lá na frente inevitavelmente vamos resolver as partidas - destacou Willian Arão, em recente entrevista coletiva. Com os holofotes sobre si e em Domènec Torrent na área técnica, o Flamengo iniciará a trajetória no Brasileiro-2020 a partir das 16h deste domingo. O palco do confronto diante do Atlético-MG será o Maracanã (ainda sem público).

Confira o top-10 dos jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro-2020:

1º - Everton (Grêmio)* - Valor de mercado: 28 milhões de euros

2º - Gabriel Veron (Palmeiras) - Valor de mercado: 22,5 milhões de euros

3º - Gabigol (Flamengo) - Valor de mercado: 18,5 milhões de euros

4º - Matheus Henrique (Grêmio) - Valor de mercado: 17,5 milhões de euros

5º - Arrascaeta (Flamengo) - Valor de mercado: 15 milhões de euros

6º - Pedro (Flamengo) - Valor de mercado: 12 milhões de euros

7º - Gerson (Flamengo) - Valor de mercado: 11 milhões de euros

8º - Marcos Paulo (Fluminense) - Valor de mercado: 10 milhões de euros

9º - Jean Pyerre (Grêmio) - Valor de mercado: 9 milhões de euros

10º - Soteldo (Santos) - Valor de mercado: 8 milhões de euros