Flamengo inicia troca de ingressos para jogo contra o Juventude; veja preços, pontos e mais informações

Crédito: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo recebe o Juventude, na quarta-feira pelo Brasileirão, e a torcida pode retirar os ingressos em diversos pontos a partir desta segunda-feira. A troca é obrigatória para quem vai ao jogo. Confira todas informações abaixo!A presença de público nos estádios do Rio de Janeiro está restrita a pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 29/09/2021 (14 dias antes da realização do evento), ou teste de antígeno negativo (não reagente), realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre as 16h do dia 11 e as 15h do dia 13. Veja mais informações clicando aqui.Confira os valores, pontos de troca e mais informações:

Setor Norte Sócios-torcedores: R$ 40,00Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Setor Leste InferiorSócios-torcedores: R$ 50,00Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Setor Maracanã MaisSócios-torcedores: R$ 182,50Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 182,50)

Horário de abertura para Público geral e encerramento das vendas online:

09/10, 10h00 - Abertura das vendas para Nação Jr. e Público geral*13/10, 15h00 - Encerramento das vendas online*

*Sujeito a alteração.

Pontos de retirada de ingressos:

Maracanã - Bilheteria 1Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 14h.

Maracanã - Bilheteria 2Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h. (Vacinados / Gratuidade)Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h. (Vacinados / Testados / Gratuidade)Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 14h. (Vacinados / Testados)

Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 16h.

Gávea - Bilheteria externaRua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 16h.

Gávea - Bilheteria externa - Somente GratuidadePraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.

SambódromoEsquina da R.Benedito Hipólito com a R.Marquês de SapucaíDia 11/10/2021 – Horário de 13h às 19h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 18h.

Shopping Nova AméricaEstacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 18h.

DowntownEstacionamento próximo a Americanas Express.Avenida das Américas nº500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 16h.

Espaço Rubro-Negro (Via Parque)Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 13h às 19h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 16h.

Caminho NiemeyerRua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro - Niterói – RJ.Dia 11/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/10/2021 – Horário de 10h às 17h.Dia 13/10/2021 – Horário de 10h às 16h.

Informações sobre gratuidade:

- Os ingressos de gratuidade para a torcida do Flamengo valem somente para o setor Norte;- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;- Será necessário apresentar comprovante digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 29/09/2021 (14 dias antes da realização do evento), ou teste de antígeno negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre as 16h00 do dia 11 de outubro e as 15h do dia 13/10; de documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;- A retirada das gratuidades previstas por Lei para menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante para o jogo Flamengo x Juventude começará na segunda-feira (11/10) às 10h nas bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa e na Bilheteria 2 do Maracanã.A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade. A mesma se encerrará 24h antes da partida.

Gratuidade para PCD: Documento original e oficial com foto – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Atenção:Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19 ou exame de Antígeno negativo (não reagente), que ficarão retidos no momento da troca.

No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.

Não haverá retirada no acesso no dia da partida!

Informações sobre Meia-entrada:

Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra ou seu responsável legal, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício da meia-entrada. Também têm o benefício da meia-entrada jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto.

Procedimento e documentos necessários para troca de ingresso:

1. Documentação necessária para retirada :

- Voucher impresso, preenchido e assinado;- Documento oficial e original de identificação com foto;- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);- ORIGINAL E CÓPIA do comprovante digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 29/09/2021 (14 dias antes da realização do evento), ou teste de antígeno negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre as 16h00 do dia 11 de outubro e as 15h do dia 13/10.