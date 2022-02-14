Flamengo inicia semana de preparação decisiva, de definições e à espera de 'reforços' para a Supercopa

O Flamengo está prestes a iniciar a semana de preparação mais importante de 2022 até aqui, já que, no domingo (20), terá a primeira meta de Paulo Sousa como compromisso: a Supercopa do Brasil, diante do Atlético-MG. A reapresentação será às 15h desta segunda, quando o português terá a oportunidade de dar diretrizes mais concretas, sobretudo através de vídeos, em relação ao time que disputará a final.

Na quarta, véspera da viagem para Cuiabá, palco da Supercopa, o Fla ainda terá o jogo contra o Madureira pelo Carioca, e Paulo Sousa, aos poucos, vai dando uma cara ao time e apontando suas preferências, visando a iminente final.

Uma delas é a seguinte: Everton Ribeiro deve mesmo brigar por vaga apenas como ala-esquerdo neste início de projeto, em que o esquema com três zagueiros (3-4-2-1) não foi abandonado em nenhum dos quatro jogos sob o comando do Mister, nem mesmo no decorrer deles.

Outra predileção explícita é a de Hugo Souza, titular mesmo com a volta de Diego Alves e o único que jogou todos os minutos com o treinador. No momento, é a opção mais impactante quanto às peças.

'REFORÇOS' PARA A FINAL

Para domingo, David Luiz e Bruno Henrique devem estar recuperados e voltar à relação, o que fará Paulo Sousa quebrar mais a cabeça para definir os 11 iniciais. Para o duelo contra o Madureira, cabe destacar que o rodízio será mantido e ainda não "entregará" todas as preferências do português.

- Vamos dar continuidade a todos os nossos processos, conceitos e princípios de jogo, além de continuar dar ritmo de jogo competitivo a todos os nossos jogadores, para quando eles forem requisitados possam elevar sempre o nome do nosso clube e dar orgulho a nossa nação - disse Paulo Sousa, quando questionado sobre a Supercopa.

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Pela 7ª rodada do Carioca, o Flamengo enfrentará o Madureira às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão, o último teste antes de decidir a primeira taça na temporada e, provavelmente, com Paulo Sousa ainda "escondendo" a formação da final. A viagem para Cuiabá será na quinta.