Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo inicia reuniões com técnicos por Paulo Sousa, interessado em trabalhar no Brasil
futebol

Flamengo inicia reuniões com técnicos por Paulo Sousa, interessado em trabalhar no Brasil

Atual comandante da seleção polonesa ratificou o seu desejo de treinar o Flamengo; dirigentes ainda se reunirão com outros nomes ao longo da semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 18:04

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:04

A fim de contratar o próximo treinador do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, já conversaram com o primeiro alvo, na tarde deste domingo, em Lisboa: Paulo Sousa, atualmente comandante da seleção polonesa.Paulo Sousa reiterou o desejo de trabalhar no futebol brasileiro, algo que seria inédito em sua carreira. E, segundo informações iniciais do "Uol", os dirigentes do Flamengo confirmaram as boas impressões que puseram o português de 51 anos no radar rubro-negro.
Cabe destacar que Paulo Sousa tem contrato com a seleção polonesa até março de 2022, quando a Polônia enfrentará a Rússia na primeira repescagem - depois, caso avance, enfrentará o vencedor de Suécia x República Tcheca.
Ao LANCE!, jornalistas portugueses destacaram a "grande variabilidade no plano tático" de Paulo Sousa (veja aqui).
E, em Portugal, os representantes do Flamengo ainda se reunirão com Jorge Jesus (Benfica), a prioridade pelo histórico de sucesso recente, Carlos Carvalhal (Braga) e Rui Vitória (sem clube). É possível que outros nomes sejam ouvidos pessoalmente ao longo desta semana.
- São grandes nomes da escola portuguesa de treinadores. Viemos para resolver a questão do treinador. Se vai demorar um, dois ou três dias, não posso precisar - Marcos Braz, à imprensa portuguesa, na chegada a Lisboa.
Crédito: PauloSousaétécnicodaseleçãopolonesadesdeoiníciode2021(Foto:JANEKSKARZYNSKI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados