Flamengo inicia preparação para jogo contra o Internacional; Gabigol e Arrascaeta 'se apresentam melhores'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a segunda-feira de folga, o Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Internacional - que pode definir o título do Brasileirão - nesta tarde, com a reapresentação do elenco depois da vitória sobre o Corinthians. As boas notícias ficaram por conta do atacante Gabriel Barbosa e do meia Arrascaeta.

A dupla "se apresentou melhor" após deixarem o último jogo com dores no joelho esquerdo e tornozelo direito, respectivamente. Ambos foram substituídos por Rogério Ceni na etapa final do triunfo por 2 a 1 no Maracanã. Nesta terça, participaram do trabalho na academia ao lado dos companheiros.