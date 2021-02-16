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Flamengo inicia preparação para jogo contra o Internacional; Gabigol e Arrascaeta 'se apresentam melhores'

Atacante e meia, que deixaram o jogo contra o Corinthians, no domingo, com dores, realizaram trabalhos na academia nesta terça-feira ao lado dos companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 16:49

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 16:49

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a segunda-feira de folga, o Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Internacional - que pode definir o título do Brasileirão - nesta tarde, com a reapresentação do elenco depois da vitória sobre o Corinthians. As boas notícias ficaram por conta do atacante Gabriel Barbosa e do meia Arrascaeta.
A dupla "se apresentou melhor" após deixarem o último jogo com dores no joelho esquerdo e tornozelo direito, respectivamente. Ambos foram substituídos por Rogério Ceni na etapa final do triunfo por 2 a 1 no Maracanã. Nesta terça, participaram do trabalho na academia ao lado dos companheiros.
A agenda do Flamengo até o confronto decisivo com o Colorado, atual líder do Brasileirão com um ponto a mais que o time de Rogério Ceni, está definida. Confira a programação dos próximos dias do clube no Ninho do Urubu aqui.

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