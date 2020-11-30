Flamengo inicia dezembro com decisão e apenas uma viagem confirmada no mês; veja o calendário

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O último mês do ano abrirá para o Flamengo logo com o decisivo duelo diante do Racing, a ser realizado nesta terça-feira (1º), a partir das 21h30, no Maracanã e válido pela volta das oitavas da Libertadores. Caso avance às quartas, o Rubro-Negro deve assegurar ao menos mais uma partida, além do anteriormente confirmado, em dezembro.Poderiam ser mais dois jogos, contudo, como o duelo entre Boca Juniors e Internacional, que decidirá o rival de Flamengo ou Racing na próxima fase, foi postergado recentemente por conta da morte de Diego Maradona, a Conmebol ainda remarcará as datas deste chaveamento.

Anteriormente, os jogos da quartas estavam agendados para os dias 8 e 17 de dezembro. Cabe destacar que o número de partidas do Flamengo neste mês, mesmo no caso da almejada classificação na Libertadores, já seria inferior em relação a novembro (oito jogos), outubro (nove) e setembro (oito). A queda na Copa do Brasil pesa, diga-se.

E dezembro se inicia para o Flamengo em tons de drama, pela decisão na Libertadores, e com Rogério Ceni tendo, pela primeira vez desde que assumiu a equipe, uma semana "cheia" para treinamentos, visando, sobretudo, a consistência defensiva, ainda mais por levar a vaga em caso de sair do embate contra os argentinos sem ser vazado - seja empatando ou vencendo.

Em tempo: pelo Brasileiro, o Flamengo, que teve o seu jogo pela última rodada (contra o Grêmio) adiado, fará quatro partidas em dezembro, com apenas uma viagem confirmada (para o Ceará).

Veja o calendário (com jogos confirmados) do Flamengo em dezembro: