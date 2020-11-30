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Flamengo inicia dezembro com decisão e apenas uma viagem confirmada no mês; veja o calendário

Pelo Fla, Rogério Ceni vai para o jogo contra o Racing, nesta terça-feira, tendo uma semana 'cheia' para treinamentos pela primeira vez...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O último mês do ano abrirá para o Flamengo logo com o decisivo duelo diante do Racing, a ser realizado nesta terça-feira (1º), a partir das 21h30, no Maracanã e válido pela volta das oitavas da Libertadores. Caso avance às quartas, o Rubro-Negro deve assegurar ao menos mais uma partida, além do anteriormente confirmado, em dezembro.Poderiam ser mais dois jogos, contudo, como o duelo entre Boca Juniors e Internacional, que decidirá o rival de Flamengo ou Racing na próxima fase, foi postergado recentemente por conta da morte de Diego Maradona, a Conmebol ainda remarcará as datas deste chaveamento.
Anteriormente, os jogos da quartas estavam agendados para os dias 8 e 17 de dezembro. Cabe destacar que o número de partidas do Flamengo neste mês, mesmo no caso da almejada classificação na Libertadores, já seria inferior em relação a novembro (oito jogos), outubro (nove) e setembro (oito). A queda na Copa do Brasil pesa, diga-se.
E dezembro se inicia para o Flamengo em tons de drama, pela decisão na Libertadores, e com Rogério Ceni tendo, pela primeira vez desde que assumiu a equipe, uma semana "cheia" para treinamentos, visando, sobretudo, a consistência defensiva, ainda mais por levar a vaga em caso de sair do embate contra os argentinos sem ser vazado - seja empatando ou vencendo.
Em tempo: pelo Brasileiro, o Flamengo, que teve o seu jogo pela última rodada (contra o Grêmio) adiado, fará quatro partidas em dezembro, com apenas uma viagem confirmada (para o Ceará).
Veja o calendário (com jogos confirmados) do Flamengo em dezembro:
01/12 – Flamengo x Racing (Maracanã) – Libertadores05/12 – Botafogo x Flamengo (Nilton Santos) – Brasileirão13/12 – Flamengo x Santos (Maracanã) – Brasileirão20/12 – Flamengo x Bahia (Maracanã) – Brasileirão27/12 – Fortaleza x Flamengo (Arena Castelão) – Brasileirão

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