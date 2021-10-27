Flamengo inicia 'convocação' da torcida para duelo com Atlético-MG; veja valor já divulgado pelo clube

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo iniciou na tarde desta quarta-feira (27) a sua mobilização para contar com a presença maciça da Nação no confronto com o Atlético-MG, marcado para este sábado (30), pelo Brasileirão. A partida terá "ares" de decisiva devido à caça à liderança que o Rubro-Negro continua a fazer ao Galo. Por meio de suas redes sociais, o clube carioca anunciou o valor mais barato para sócios-torcedores. "Alô, Nação!

Contamos com vocês em peso no Maraca, neste sábado, na partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro!

O ingresso mais barato para os sócios-torcedores terá o valor de R$ 35!