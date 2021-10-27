Flamengo inicia 'convocação' da torcida para duelo com Atlético-MG; veja valor já divulgado pelo clube

O Flamengo iniciou na tarde desta quarta-feira (27) a sua mobilização para contar com a presença maciça da Nação no confronto com o Atlético-MG, marcado para este sábado (30), pelo Brasileirão. A partida terá "ares" de decisiva devido à caça à liderança que o Rubro-Negro continua a fazer ao Galo. Por meio de suas redes sociais, o clube carioca anunciou o valor mais barato para sócios-torcedores. "Alô, Nação!
Contamos com vocês em peso no Maraca, neste sábado, na partida contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro!
O ingresso mais barato para os sócios-torcedores terá o valor de R$ 35!
Em breve, mais informações! Fiquem ligados!".A mobilização da diretoria acontece horas depois da Prefeitura do Rio de Janeiro dar aval para que estádios tenham 100% de sua capacidade liberada. Antes, o Rubro-Negro vai a campo logo mais para medir forças com o Athletico-PR, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Logo mais, o Maraca terá sua capacidade limitada a 50% da sua capacidade.