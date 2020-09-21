Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo inicia campanha de apoio ao time nas redes sociais: 'Nos bons e nos maus momentos'
futebol

Flamengo inicia campanha de apoio ao time nas redes sociais: 'Nos bons e nos maus momentos'

Rubro-Negro entra em campo nesta terça-feira, pela Libertadores, contra o Barcelona (EQU)...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 17:00
Crédito: Divulgação/Flamengo
A derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle, na última quinta-feira, deu início a uma série de más notícias para o Flamengo: treino cancelado, lesão de Gabigol e o resultado positivo de seis atletas para Covid-19. Tudo isso na semana de preparação do time, no Equador, para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pelo Grupo A da Libertadores. Diante disso, o clube iniciou uma campanha de apoio ao Rubro-Negro, convocando a Nação pelas redes sociais.
Confira a publicação feita pelo Flamengo nesta segunda-feira.
- Sempre jogamos juntos. Nos bons e nos maus momentos. E amanhã, contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, temos certeza que não será diferente. Somos um só, somos o Flamengo, #SomosUmaNação! Vamos juntos em busca dos nossos objetivos! A Nação pode não estar no estádio, mas, mesmo com o time fora de casa, faremos o seu apoio chegar aos jogadores! Use #SomosUmaNação e deixe a sua mensagem... Jogaremos juntos mais uma vez!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados