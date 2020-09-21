Flamengo inicia campanha de apoio ao time nas redes sociais: 'Nos bons e nos maus momentos'

A derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle, na última quinta-feira, deu início a uma série de más notícias para o Flamengo: treino cancelado, lesão de Gabigol e o resultado positivo de seis atletas para Covid-19. Tudo isso na semana de preparação do time, no Equador, para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, pelo Grupo A da Libertadores. Diante disso, o clube iniciou uma campanha de apoio ao Rubro-Negro, convocando a Nação pelas redes sociais.

- Sempre jogamos juntos. Nos bons e nos maus momentos. E amanhã, contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, temos certeza que não será diferente. Somos um só, somos o Flamengo, #SomosUmaNação! Vamos juntos em busca dos nossos objetivos! A Nação pode não estar no estádio, mas, mesmo com o time fora de casa, faremos o seu apoio chegar aos jogadores! Use #SomosUmaNação e deixe a sua mensagem... Jogaremos juntos mais uma vez!