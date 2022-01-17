Flamengo inicia a segunda semana na Era Paulo Sousa com novidade

O Flamengo está prestes a entrar na segunda semana de atividades sob o comando de Paulo Sousa. A primeira foi encerrada com observação de perto de um amistoso do time alternativo que disputará o Carioca, e ambos os grupos ganharam folga no último domingo. Já a partir desta segunda, haverá o início da implementação de mais um componente da "choque de ordem" do português: a volta do ponto biométrico.O controle dos horários de seus atletas é uma característica de Paulo Sousa desde os seus primeiros trabalhos na carreira. Aliás, o Flamengo trabalhará em atividade integral nesta segunda-feira, com treinos às 8h e às 15h, com enfoque em atividades táticas. O almoço e café da manhã, como já ocorreu ao longo de toda a semana passada, serão no CT.

A comissão técnica não escondeu para os dirigentes que está satisfeita com o ambiente interno e o empenho dos atletas, que ouviram que a folga de ontem, não prevista anteriormente, foi uma espécie de premiação.

E o elenco "comprar" a ideia do técnico será essencial para que a tão externada "cultura da vitória" de Sousa dê frutos ainda no início do projeto.

- O nosso clube tem uma cultura de vitória. É exigente por isso. Temos um elenco muito bom, e isso vai facilitar para chegar onde acredito. Precisamos vencer desde o princípio para alcançar o primeiro objetivo logo, como a torcida espera, que é a Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG - destacou Paulo Sousa, em entrevista recente à "FlaTV".

Vale destacar que, na quinta-feira, o grupo alternativo, comandado por Fabio Matias, fará um novo jogo-treino: com o Boavista, às 16h. E lá estará Paulo Sousa observando a garotada de sua sala, como fez no sábado. Gomes, poupado anteriormente, deve jogar, diferente de Ramon, que está em recuperação de uma lesão na coxa.

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Última antes da estreia no Carioca, a semana do Flamengo será de muito suor, observação, conversas sobre reforços e prováveis esboços do time titular do grupo principal. A ver a primeira face da nova Era no Ninho do Urubu.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.