Flamengo informa valores das vendas de Vinícius Souza e Caio Roque; ida de Paquetá ao Lyon gera receita

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O resultado financeiro do terceiro trimestre do Flamengo foi divulgado neste fim de semana. No balancete, o clube informou os valores das transferências de Caio Roque e Vinícius Souza ao Lommel SK, da Bélgica, concretizadas em agosto de 2020. De acordo com o documento, as negociações dos "Garotos do Ninho" renderão aos cofres rubro-negros um valor total de R$ 26,400 milhões.

O meia Vinícius Souza, que atuou com Jorge Jesus nas campanhas do Brasileiro e da Libertadores em 2019, foi vendido por 2,5 milhões de euros. Já Caio Roque foi negociado por 1,5 milhões de euros. Neste mês de outubro, o Fla recebeu as primeiras e respectivas parcelas das vendas, de 1,7 milhão e 1 milhão de euros.

As segundas parcelas das transferências de Vinícius Souza e Caio Roque, de 800 mil e 500 mil euros serão respectivamente pagas em julho e setembro de 2021.IDA DE PAQUETÁ AO LYON GERA RECEITA

A transferência de Lucas Paquetá - negociado pelo Milan, da Itália, ao Lyon, da França - também gerará receita ao Flamengo. Clube formador do meia, o Rubro-Negro terá direito de receber 800 mil euros por conta do mecanismo de solidariedade - cerca de R$ 5 milhões e 288 mil segundo a cotação da época.

São três parcelas a serem recebidas pelo Fla - a primeira em 21 de novembro de 2020, a segunda em 31 de outubro de 2021 e a terceira em 31 de outubro de 2022 - nos valores de 267 mil euros (cerca de R$ 1,67 milhão), respectivamente.CLUBE APONTA REDUÇÃO NO PREJUÍZO ANUAL

Em comparação ao demonstrativo do primeiro semestre de 2020, o balancete do terceiro trimestre apontou uma redução no prejuízo anual do clube. De um déficit de R$ 26,1 milhões indicado em junho de 2020, passou para R$ 19,8 milhões ao fim de setembro. A receita total do clube, nos nove meses do ano, é de R$ 495 milhões.