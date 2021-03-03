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Flamengo informa que transmissão da FlaTV+ 'foi prejudicada por ataque aos servidores da plataforma'

Na primeira partida transmitida pela plataforma de streaming do clube, torcedores relataram problemas como instabilidade e queda do sinal da FlaTV+...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 23:20

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 23:20
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo estreou no Campeonato Carioca nesta terça-feira, contra o Nova Iguaçu, e a partida foi a primeira com transmissão pela FlaTV+, plataforma própria de streaming lançada. A primeira experiência dos rubro-negros, contudo, não foi positiva, com os rubro-negros relatando queda e instabilidade do sinal. Em nota oficial, o clube informou que a transmissão foi "prejudicada por um ataque de grandes proporções aos servidores da plataforma".Confira o comunicado, na íntegra, divulgado pelo Flamengo:"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a transmissão do jogo Flamengo x Nova Iguaçu, realizada pela FlaTV+, está sendo prejudicada por um ataque de grandes proporções aos servidores da plataforma, tendo como origem diversas regiões do Brasil.
O ataque planejado se iniciou minutos antes do jogo começar, após duas horas de pré-jogo sem qualquer problema.
Mesmo com todas as precauções tomadas para que esse tipo de problema não ocorresse, a ação coordenada que está em curso é bastante forte e provavelmente profissional.
Durante uma hora, foram bloqueados aproximadamente 900 ataques (de um total de quase 9 mil, que continuam ocorrendo) e, às 21h51, a AWS (Amazon) também sofreu ataques e saiu do ar devido ao mesmo problema.
Assim que tudo estiver apurado, retornaremos com mais detalhes, esclarecendo para todos os torcedores o que ocorreu.
Pedimos desculpas aos rubro-negros assinantes do pacote."

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