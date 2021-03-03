Flamengo informa que transmissão da FlaTV+ 'foi prejudicada por ataque aos servidores da plataforma'

O Flamengo estreou no Campeonato Carioca nesta terça-feira, contra o Nova Iguaçu, e a partida foi a primeira com transmissão pela FlaTV+, plataforma própria de streaming lançada. A primeira experiência dos rubro-negros, contudo, não foi positiva, com os rubro-negros relatando queda e instabilidade do sinal. Em nota oficial, o clube informou que a transmissão foi "prejudicada por um ataque de grandes proporções aos servidores da plataforma".Confira o comunicado, na íntegra, divulgado pelo Flamengo:"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a transmissão do jogo Flamengo x Nova Iguaçu, realizada pela FlaTV+, está sendo prejudicada por um ataque de grandes proporções aos servidores da plataforma, tendo como origem diversas regiões do Brasil.